До Одеської обласної ради пройшли шість партій

18:19, 03 листопада 2015
Політика
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До Одеської обласної ради пройшли кандидати шести партій.

REUTERS

Як повідомили УНІАН в Одеській обласній організації ВГО "Комітет виборців України", сьогодні, 3 листопада, обласна територіальна виборча комісія підбила підсумки виборів депутатів Одеської обласної ради.

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До облради пройшли: "Опозиційний блок", який набрав 21,8192% голосів виборців (23 депутатських мандати), "Блок Петра Порошенка "Солідарність" — 20,1773% (22 мандати), "Довіряй справам" — 11,101% (12 мандатів), ВО "Батьківщина" — 10,5504% (11 мандатів), "Відродження" — 7,4178% (вісім мандатів), "Наш край" — 7,4028% (вісім).

Загалом в облраді - 84 депутати, щоб отримати мандати, як зазначають в організації, політикам потрібно було набрати не менш як 6648 голосів виборців.

Як повідомляв УНІАН, на виборах до Одеської обласної ради були зареєстровані кандидати від 16 партій.

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