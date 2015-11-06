Портнов мріє про показовий суд на Майдані над депутатами з нинішньої коаліції (відео)

11:31, 06 листопада 2015
Політика
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Колишній заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов заявив, що буде захищати екс-міністра юстиції Олену Лукаш, бо не вважає її причетною до якихось злочинів.

андрей портнов

Як зазначив Портнов в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", захист він буде вести дистанційно, адже у такому режимі вже півтора роки керує двома своїми юридичними компаніями.

Окрім того, Портнов анонсував судові процеси над членами коаліції, яка зараз є при владі. "Треба подивитися на правлячу коаліцію, на тих, хто розшукується європейськими правоохоронними органами. Я маю на увазі фракції "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка". Там злочинців вже потрібно шукати. Я думаю, що незабаром прийде час, коли ми будемо судити їх. Може навіть і показово на Майдані", - сказав Портнов.

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Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Лукаш, що перебувала в розшуку, була затримана в Києві.

Прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко заявив, що вона підозрюється у злочинах за ч. 5 ст. 191 (розкрадання коштів у особливо великих розмірах) і ст. 366 (службова підробка) Кримінального кодексу України.

Також він повідомив, що Лукаш вручать підозру та звернуться до суду щодо обрання їй запобіжного заходу.

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