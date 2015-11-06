На конкурсну комісію з обрання детективів Антикорупційного бюро подали до суду

Про це на прес-конференції УНІАН повідомив юрист, учасник конкурсу на посаду детектива НАБУ Олег Яковенко.

«Я та інші претенденти брали участь в конкурсі на посади детективів Національного антикорупційного бюро України, у мене, як і в інших тисяч конкурсантів, були справжні сподівання і віра в те, що конкурс буде відбуватись на підставі чинного законодавства, Конституції та того порядку, який був затверджений конкурсною комісією НАБУ. Але цього не сталося», - стверджує він.

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На думку учасника конкурсного відбору, перший етап конкурсу на знання законодавства пройшов ідеально і 980 кандидатів успішно пройшли тестування на знання законодавства, але «коли ми були допущені до участі в другому етапі конкурсу – це тестування загальних навиків, почались проблеми: по-перше, тестування проводила приватна компанія і вся повнота відповідальності лежала на ній. Жодної інформації від цієї компанії отримати неможливо ані про критерії оцінюванні, ані перевірити результати оцінювання не було можливо».

«Тестування загальних навиків є рекомендаційним, тому надавати йому вирішальне значення на етапі конкурсу – це мінімум незаконно. Та результат цього тестування мав би враховуватись на співбесіді, проте комісія це не врахувала і цей тест став визначальним, в результаті чого відсіялось 758 кандидатів на незаконних засадах», - вважає адвокат, ще один учасник конкурсу на посаду детектива НАБУ Олег Маліченко.

«Після цього виду тестування до наступних етапів конкурсу комісія допустила лише 222 кандидата, а вакантних місць було 100, тобто дуже звужена була конкуренція і це було зроблено навмисно і не ґрунтуючись на порядку проведення конкурсу», - додав Яковенко.

«Комісія мала опублікувати рейтинги кандидатів за результатами всіх видів тестування, проте цього не зробила до сьогодні. Саме це спонукало особисто мене подати позов до суду проти конкурсної комісії, щоб зобов’язати конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад НАБ сформувати рейтинг кандидатів на посади детективів, представити результати тестування на сайті, а також допустити мене до наступних етапів конкурсу детективів НАБ, а саме: до психічного тестування та співбесіди», - заявив він.