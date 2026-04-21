Для збиття ракет 'Искандер' та 'Циркон': чим оснастять нові німецькі фрегати F127

Для реалізації можливості майбутніх німецьких фрегатів F127 з перехоплення балістичних та гіперзвукових ракет, як от російські "Искандер-М" та "Циркон", буде встановлено систему Aegis. Про це пише Defence Express.

Згідно з повідомленням американської урядової агенції, повний комплект на 8 запланованих кораблів обійдеться у 11,9 млрд доларів. Це включає озброєння, засоби виявлення, а також інші системи та супутнє обладнання.

Зокрема, дозволено продаж по 8 наборів РЛС AN/SPY-6(V)1 з АФАР у S-діапазоні, вертикальних пускових установок Mk41, сенсорних мереж Cooperative Engagement Capability, систем часу та навігації на базі GPS, РЛС AN/SPQ-9B та навігаційних систем AN/WSN-12. Таким чином по одному з таких комплектів піде на кожен фрегат, забезпечуючи можливості з перехоплення ракетних загроз.

Також, як зазначається, згадується 9 командних процесорів, 3 комплекси РЕБ AN/SLQ-32(V)6, 10 систем MIDS, які є компонентом Link 16, 9 127-мм гармат MK 45, Якщо частину з них можна вважати запасними елементами чи просто можливим максимальним обсягом, то менша кількість засобів РЕБ досить цікава. Тобто ним будуть оснащені або не всі кораблі, або потім буде придбано додатково.

"З іншого згадуються різноманітне програмне забезпечення, засоби ідентифікації "свій-чужий" та шифрування, радари системи управління вогнем MK 99 MOD 14, а також 25-мм гармати MK 38 MOD 4 GWS з супутнім обладнанням. Також включені запчастини, технічна документація, інструменти, навчання та підтримка", - йдеться у матеріалі.

Також існує інформація, що саме на цих фрегатах буде інтегровано до системи Aegis німецькі ЗРК Iris-T SLM, чим допоможуть ЄС зменшити залежність від США. Бо зараз в американців німці купують навіть величезний пакет зенітних ракет.

3D-радарна система Aegis

Як повідомляв УНІАН, ця система замінює традиційні обертові радари пасивними фазованими антенними решітками з електронним скануванням. Вона безперервно контролює небо без сліпих зон або механічних затримок.

Система Aegis може відстежувати понад 100 окремих цілей одночасно. Вона автоматично розставляє пріоритети для найбільш небезпечних загроз.

Есмінець USS Spruance використовує свою бойову систему Aegis для створення невидимого радарного купола над авіаносцем USS Abraham Lincoln. Цей передовий 360-градусний щит відстежує та знищує ракети, що наближаються.

