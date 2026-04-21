Чи можуть вибухи ракет і дронів 'зрушити' Землю: фізик дав несподівану відповідь

Фізик пояснив, чому навіть масовані вибухи не можуть вплинути на планетарні процеси.

Вибухи ракет і дронів під час воєнних дій не здатні впливати на природні процеси планети чи змінювати її енергетичний баланс. Про це в інтерв’ю ТСН розповів доцент Київський національний університет імені Тараса Шевченка та популярний блогер Михайло Висоцький.

За словами науковця, навіть масоване застосування озброєння не може зрівнятися з природними явищами.

"Навіть сотні, тисячі чи мільйони ракет – це ніщо у порівнянні із землетрусами чи виверженнями вулканів", – зазначив Висоцький.

Він наголосив, що подібні природні процеси відбуваються без будь-якого людського втручання і мають значно більшу енергетику.

Війна – це не природний процес

Фізик підкреслив, що війна є соціальним явищем, а не частиною природних систем Землі.

"Війна є насамперед нерівноважною системою суспільства, а не природи", – сказав він.

Висоцький також спростував поширену думку про можливий зв’язок між вибухами та землетрусами. Він навів приклад руйнівного землетрусу в Туреччині 2023 року, зауваживши, що подібні теорії не мають фізичного підґрунтя.

"Якщо порахувати енергетичний баланс, стає очевидно, що це абсолютно неможливо", – пояснив він.

За словами фізика, навіть масштабні обстріли не здатні вплинути на рух літосферних плит чи викликати вулканічну активність.

Інші заяви фізика

Як повідомляв УНІАН, Висоцький також пояснив, що війна в Україні обов’язково завершиться, адже з точки зору фізики не існує процесів, які можуть тривати безкінечно. Будь-яке явище у світі має початок і кінець – це фундаментальний принцип, що поширюється і на суспільні події.

За словами науковця, війна є так званим нерівноважним процесом, а такі процеси за визначенням не можуть існувати вічно.

