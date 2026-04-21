В Індії побудували незвичайний ресторан із морських контейнерів (фото)

Оригінальний заклад розташований на вузькій ділянці у місті Тутікорін - індустріальному портовому центрі.

В Індії, у штаті Тамілнад, місцева студія Wallmakers перетворила на ресторан морські контейнери, які склали один на один та вкрили шаром утрамбованої землі, пише Dezeen.

Заклад, площею 439 квадратних метрів, отримав назву Petti (у перекладі з тамільської - "коробка"). Ресторан розташований на вузькій ділянці в місті Тутікорін - індустріальному портовому центрі, де покинуті контейнерні конструкції є звичним явищем.

Архітектори використали надлишок списаних контейнерів як основу проєкту: дванадцять із них розрізали вздовж навпіл і закріпили на сталевому каркасі. Так утворилася серія зигзагоподібних стін, які згодом покрили перфорованою решіткою з утрамбованої землі.

Відео дня

У студії пояснили, що велика кількість покинутих контейнерів у місті надихнула їх поєднати матеріали, які зазвичай не використовують разом - сталь і ґрунт.

Контейнери встановили вертикально, щоб забезпечити більшу висоту приміщень - на відміну від стандартних 2,4 метра при горизонтальному розташуванні. Усі елементи змонтували за допомогою крана протягом одного тижня, після чого зварили в єдину конструкцію, доповнивши бетонними плитами перекриттів.

Щоб створити витягнуту форму будівлі, половини контейнерів розташували у шаховому порядку. Частину підняли над землею, утворивши скляні прорізи внизу та отвори для світла зверху. Завдяки цьому обидва рівні двоповерхового ресторану отримують достатньо природного освітлення. Крім того, така схема сприяє природній вентиляції та охолодженню приміщень.

Зовнішню поверхню контейнерів покрили шаром утрамбованої землі, який плавно розширюється біля основи. Перфорована структура покриття частково відкриває металеву поверхню контейнерів і допомагає покращити теплоізоляцію будівлі.

Діагональна структура контейнерів визначила і внутрішнє планування: у кожній секції розмістили затишні ніші з кабінками та трикутними столами.

Інтер’єр оформлений у насиченому червоному кольорі, який контрастує з індустріальною фактурою металу. Простір доповнюють люстри зі старих труб і підлога з переробленої деревини.

Архітектори зазначають, що планування дозволяє кожній групі гостей мати свій приватний простір навіть на вузькій ділянці.

Про студію

Wallmakers була заснована архітектором Віну Даніель у 2007 році. У 2023 році Даніель опинився в центрі критики через використання неоплачуваних стажувань, які, за його словами, мають освітню цінність.

Окрім цього проєкту, студія також створила у сільській місцевості Каржата житловий будинок-міст, вкритий шаром "пухнастої" солом’яної покрівлі, а також будинок у Кералі, збудований із використанням перероблених іграшок.

Новини туризму

Вас також можуть зацікавити новини: