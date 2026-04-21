Теракт у Києві: стрілець записував усі свої дії на диктофон, – Клименко

Теракт у Києві, під час якого чоловік застрелив людей у Голосіївському районі, почався з побутового конфлікту. А стрілець записував усі свої дії на диктофон. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Укрінформ.

"Стрілець проживав на п'ятому поверсі. У нього були конфлікти з сусідом з шостого поверху. Як зрозуміло, вже деякий час тривав цей конфлікт. І цього дня між ними був конфлікт знову. Коли вилучили телефон стрільця, вже після його ліквідації, побачили, що він всі дії записував на диктофон", – сказав Клименко.

Він зазначив, що це допомогло правоохоронцям похвилинно відтворити хронологію подій.

"Він постійно бурмотів щось. Зрозуміти, що він надиктовував, дуже важко. Це була така суміш слів, які ні до чого, в принципі, не можуть бути складеними. Наприклад, "директор, каже, до речі, він живе в цьому будинку, такий дорослий", – сказав Клименко.

За його словами, директором може бути той самий сусід з шостого поверху, з яким у стрільця стався конфлікт. Клименко додав, що перші постріли чоловік зробив з травматичної зброї біля під'їзду. Після чого він повернувся у квартиру, забрав карабін, підпалив житло і пішов на вулицю.

"Весь час він записував аудіо на телефон. Чому? Я поясню. Пам'ятаєте інформацію, що ця особа, терорист, начебто була судима - стаття 125, легкі тілесні ушкодження? Суд тоді закрив кримінальне провадження, тому що примирилися (сторони – ред.). І по факту судимості не було в нього. І ми так думаємо попередньо, що він спеціально почав записувати. Він записував цей скандал, щоб його потім не звинуватили в суді, наприклад, або в поліції в тому, що він комусь щось сказав. Але його клемануло - це по його словах на записі чути", – зазначив Клименко.

Теракт у Києві: що відомо

Раніше стало відомо, що на тлі теракту в Києві відсторонили все керівництво патрульної поліції. Також у відставку подав начальник патрульної поліції Євгеній Жуков. Втім, як згодом повідомив Клименко, Жуков після цього був призначений радником голови Національної поліції України.

Після теракту в мережі зʼявилося відео, на якому двоє поліцейських втекли з місця стрілянини. Пізніше в Генпрокуратурі повідомили про підозру цим поліцейським. Як зазначив Генпрокурор Руслан Кравченко, екіпаж поліції приїхав на виклик про стрілянину. На місці вже були поранені цивільні. І патрульний екіпаж, який мав при собі табельну зброю і мав право на її використання, "фактично втік з місця події".

