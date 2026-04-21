Пальне дешевшало на очах: як змінилися цінники на АЗС за тиждень

Мережі не поспішали знижувати ціни через запаси пального, які були куплені за більш високими цінами.

Середні ціни на бензин марки А-95 на АЗС за період з 13 по 20 квітня знизилися на 42 копійки, дизель подешевшав на 60 копійок, а скраплений газ - на 5 копійок, пише enkorr.

"Якщо бензин дешевшає стриманіше через помірне попереднє здорожчання, то на дизелі окремі оператори вже знижують цінники на 2 грн/л і більше. Досить обережно опускаються ціни на скраплений газ", - констатують журналісти.

Видання зазначає, що вартість пального на АЗС дешевшає через зниження світових цін на нафтопродукти, ф’ючерсів на гайзойль та падіння гуртових цін на пальне.

Зокрема, з 13 по 17 квітня середня вартість бензину в Європі знизилася на 79 доларів за тонну (трохи більш як 3,1 грн/л), дизелю – на 235 дол./т (майже 10,4 грн/т).

Ф’ючерси на газойль на Лондонській біржі просіли в середньому майже на 190 дол. /т. Водночас 20 квітня зростання котирування відновилося на тлі побоювань про можливе відновлення бойових дій на Близькому Сході.

Разом з тим, згідно з моніторингом консалтингової групи "А-95", з 13 по 20 квітня середня гуртова вартість дизельного пального знизилася на 4,78 грн/л - до 83,51 грн/л, а бензин А-95 втратив 0,93 грн/л - до 66,24 грн/л.

Скраплений газ здешевшав на 2 940 грн/т (майже 1,60 грн/л) і становив 77 500 грн/т (41,85 грн/л).

Дещо стримало падіння цін на пальне зниження курсу гривні до іноземних валют. Протягом минулого тижня гривня здешевшала до долара на 54 копійки - до 44,12 грн за "вічнозелений" та 0,87 до євро (51,87 грн/євро). Валютні зміни "прикрутили" до вартості бензину 0,90 грн/л, дизелю – трохи більш як 1,1 грн/л, а LPG – 0,57 грн/л.

Крім того, мережі не поспішали знижувати ціни через запаси пального, які були куплені за вищими цінами. Видання, посилаючись на інформацію операторів-імпортерів, додає, що зниження цін на автогаз також стримують високі ціни на нові партії.

Як змінилися ціни на АЗС

Найсуттєвіші зміни на стелах відбулися після вихідних. Так, на 2 грн/л здешевшав дизель і на 1 грн/л впав бензин на станціях ОККО і WOG (91,90 грн/л і 75,90 грн/л).

"Враховуючи зростання наприкінці минулого тижня, вартість дизелю в преміальних мережах за тиждень знизилася на 1 грн/л", - констатує видання

При цьому "Укрнафта", хоча і знизила вартість дизелю на 1 гривню, однак дизель на колонках держкомпанії за період з 13 по 20 квітня все одно подорожчав на 60 копійок - до 88,50 грн/л.

Знизила вартість дизелю і "БРСМ-Нафта". Видання зазначає, що рівень цін на дизель залежить від регіону реалізації і коливається від 86,99-90,99 грн/. Найнижча ціна на дизель від БРСМ в Івано-Франківській області (-1 грн/л за тиждень), а найвища - у Запорізькій (+3 грн/л). Також оператор почав точково знижувати ціни на газ - на 30-80 коп./л (46,49-47,99 грн/л).

В UPG наприкінці минулого тижня скинули ціну дизеля на 2 грн/л (89 грн/л). Також на 2 грн/л просіла вартість дизелю і в Parallel (окрім Донецької області). Ціни на стелах коливаютиься від 87,49 до 92,49 грн/л. На бензин оператор скинув 1 грн/л (72,49-72,99 грн/л). Газ здешевшав лише в Полтавській та Черкаській областях - 10 коп./л і 50 коп./л відповідно.

Найсуттєвіше зниження цін на дизель зафіксовано в мережі Chipo - на 2,45 грн/л, до 89,42 грн/л. Крім того, мережа стала рекордсменом зі зниження вартості бензину - 4,28 грн/л (71,60 грн/л)

Вартість скрапленого газу, за даними видання, змінилася в обмеженній кількості мереж. Найбільше – на 1 грн/л – знизилася вартість пального в Ovis, "Катрал" і полтавських мережах "Автотранс" і BVS

Журналісти зазначають, що хоча потенціал для подальшого зниження цін на АЗС є, але динаміка цін на стелах буде залежати від ситуації на зовнішніх ринках. У разі стабілізації або подальшого зниження котирувань (газойлю, нафти) більшість мереж буде змушена продовжити зниження цін.

Ціни на бензин в Україні - останні новини

Вартість бензину та дизелю минулими вихідними знизилася. Середня вартість дизельного пального за вихідні впала на 1,33 гривні за літр, а 95-й бензин - на 30 копійок.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін очікує, що вартість дизельного пального протягом поточного тижня знизиться на 2,5-3 гривні за літр, але додає, що все буде залежати від цінової динаміки державної компанія "Укрнафта".

