У США заарештували десятки ветеранів під час мітингу проти війни в Ірані, – The Hill

Ветерани зокрема назвали війну в Ірані "кризою Трампа".

У Вашингтоні пройшли мітинги проти війни в Ірані, під час якої правоохоронці заарештували десятки ветеранів США та членів їхніх сімей. Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що протести пройшли в будівлі "Cannon House" неподалік Вашингтону. В ній взяли участь кілька ветеранських груп. Щонайменше 62 людини були заарештовані під час цієї демонстрації.

Під час акції протестувальники стояли в будівлі, тримаючи в руках червоні тюльпани на знак вшанування іранців, загиблих від американських ударів. Також вони розгорнули банери з написом "Припиніть війну проти Ірану". Крім того, під час демонстрації ветерани провели церемонію складання прапора, що символізувала 13 американських військовослужбовців, які загинули в цій війні, скандуючи антивоєнні гасла.

Одна з організацій, яка взяла участь в мітингу, заявила, що протестувальники хотіли, аби до них вийшов спікер Палати представників Майк Джонсон, прийняв складений прапор і пообіцяти не продовжувати фінансувати війну на Близькому Сході.

Серед затриманих під час протестів був зокрема Майк Прайснер, ветеран війни в Іраку, який назвав конфлікт "глибоко непопулярним" і "кризою для адміністрації Трампа".

"Війна, на яку мене відправили, безглуздо забрала життя тисяч американців і мільйона іракців. Як і інші ветерани, які сьогодні тут зі мною, я провів останні два десятиліття, мріючи повернути час назад і відмовитися йти. У військовослужбовців є така можливість саме зараз", – сказав Прайснер.

Він заявив, що відмова від військової служби з міркувань совісті є законним правом військовослужбовців і додав, що в їхній організації "є професійні консультанти", які можуть затвердити відмову військових від служби.

The Hill нагадує, що в середу має закінчитися двотижневе перемирʼя між США, Ізраїлем та Іраном. І Дональд Трамп вже відмовився від його продовження, закликавши Іран підписати угоду з Вашингтоном. Також Трамп посилив погрози в бік Ірану на випадок відмови від угоди. Переговори між Вашингтоном та Тегераном заплановані на середу. Однак представники Ірану досі публічно не підтвердили свою участь у них.

Війна на Близькому Сході: що відомо

Раніше Дональд Трам заявив, що делегація від США вже вирушила на Близький Схід для проведення переговорів з Іраном. Також він заявив, що готовий до особистих переговорів з Іраном для завершення війни.

Тим часом Politico пише, що війна в Ірані вже впливає на геополітичний статус США і Трампа особисто. Відзначається, що війна прискорює те, що деякі називають "розривом" США з решти планети з того часу. А постійні коливання щодо цілей США в Ірані не вселяють довіру в союзників.

