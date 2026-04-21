Промчала невловима тінь: біля Чорнобиля помітили дуже швидку тварину (фото)

Великі вуха цієї істоти вловлюють найменший звук.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику вдалося зафіксувати зайця. Про це повідомили фахівці установи.

"Ледь помітний рух у траві, і вже за мить їх немає: тільки легке тремтіння стебел видає, що тут щойно промчала ця невловима тінь. Вони рухаються легко й стрімко, ніби знають кожну стежку, кожен вигин дороги", - розповідають дослідники.

Вони зазначають, що великі вуха цієї тварини вловлюють найменший звук, а сильні лапи миттєво несуть геть від небезпеки.

Відео дня

"У цьому швидкому ритмі і є їхнє життя: дике, вільне і напрочуд гармонійне", - наголошують науковці.

Що відомо про зайців

Це рід ссавців родини зайцевих, містить 35 видів, поширених по всьому світу, окрім Австралії. Вирізняються довгими вухами, коротким піднятим хвостом, недорозвиненими ключицями, довгими задніми ногами, завдяки чому рухаються стрибками. Зайці дуже швидко бігають: заєць-русак може досягати швидкості 70 км/год.

На території України поширені два види: саме заєць сірий (заєць європейський, або русак (Lepus europaeus) та заєць білий (заєць-білик, або біляк (Lepus timidus) - рідкісний в межах України. Через малу чисельність зайця білого внесено до Червоної книги України, проте в зимовий час, коли проводяться полювання, два види слабко розрізняються у польових умовах.

Заєць сірий (русак) - нічна тварина, але змінює поведінку навесні під час гону. Тоді зайців можна побачити вдень за переслідуванням один одного в полях. Довжина тіла тварини - до 70 см, хвоста - до 12 см, вага може сягати 10 кг. Задні ноги у русака набагато довші за передні.

Третину свого життя ці тварини витрачають на пошук їжі. Коли русаки стикаються з хижаками, покладаються на випередження на відкритому просторі. У разі смертельної небезпеки може шукати захисту у людей.

Новини Чорнобильського заповідника

Як писав УНІАН, у Чорнобильській зоні помітили сон-траву - рідкісну рослину. За словами дослідників, це чарівна весняна квітка, про яку в народі склалася гарна легенда. Кажуть, що колись вона була звичайною рослиною, але одного разу в її густому листі сховалася нечиста сила. Архангел вразив рослину блискавкою, щоб вигнати зло. Від того квітка ніби "заснула", а її пелюстки стали м’якими й похилилися до землі. Відтоді, згідно з легендою, сон-трава отримала здатність навіювати сон і захищати людину від поганих сил.

