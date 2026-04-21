JAS 39 Gripen перехопили російські Ту-22М3 над Балтійським морем (море)

Два російські Ту-22М3 та пару Су-35С здійснювали політ поблизу шведського повітряного простору.

Шведські та данські винищувачі перехопили російські бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3 у супроводі винищувачів Су-35С. Відповідні фото оприлюднили Повітряні сили Швеції.

"Шведські винищувачі сьогодні перехопили два російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 над Балтійським морем. Бомбардувальники супроводжували два російські винищувачі, а перехоплення було скоординовано з союзниками по НАТО", - йдеться у повідомленні.

Як пише портал "Мілітарний", винищувачі JAS 39 Gripen перехопили в районі острова Готланд два російські Ту-22М3 та пару Су-35С, які здійснювали політ поблизу шведського повітряного простору.

Коли російська авіагрупа наблизилася до району острова Борнхольм і данського повітряного простору, її супроводження перебрали на себе данські винищувачі F-35A.

Російські бомбардувальники раніше вже виконували подібні польоти поблизу Швеції, зокрема у листопаді минулого року. Тоді вони вилетіли з авіабази "Оленья" на Кольському півострові та перебували у повітрі близько п’яти годин.

"Ймовірно, і цього разу виліт було здійснено з тієї ж бази. Під час іншої подібної місії на початку цього року важкі бомбардувальники здійснили політ над Фінською затокою у Балтійському морі. Та операція була складнішою та включала дозаправку в повітрі", - припускають експерти.

Gripen для України

Як повідомляв УНІАН, наша держава розраховує, що українські пілоти вже в цьому році розпочнуть навчання і тренування на літаках Gripen.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Швеція є однією із п'ятьох країн, які зробили найбільші вкладення щодо підтримки Збройних сил України та підтримки українців. За його словами, на 2026 рік Швеція акцентувала підтримку у чотири мільярди.

Вас також можуть зацікавити новини: