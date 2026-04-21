'Мучитимуся ще довго': Такер Карлсон несподівано вибачився через Трампа

Американський пропагандист Такер Карлсон розкаявся та публічно вибачився за те, що закликав голосувати за Дональда Трампа на виборах.

Він зазначив, що проводив кампанію за Трампа і фактично сприяв його обранню на посаду президента США, і за це його мучить совість.

"Недостатньо просто сказати: "Ну, я передумав" або "о, це погано, я йду". Це може бути дуже незначним, але насправді важливим. Ми будемо мучитися через це ще довго. Я буду", – заявив Карлсон.

Він додав, що вважає себе і всіх, хто підтримував Трампа, причетними до того, що відбувається, і через це його мучить совість.

Він підкреслив, що хоче вибачитися за те, що "вводив людей в оману", додавши, що робив це "ненавмисно".

У Трампа все менше підтримки

Раніше Дональд Трамп розкритикував деяких консервативних медіа-діячів, які допомогли йому повернутися в Білий дім, за те, що вони не підтримали війну в Ірані. Він засудив Такера Карлсона, Мегін Келлі, Кендіс Оуенс та Алекса Джонса, назвавши їх "порушниками спокою", які прагнуть розголосу за його рахунок своєю критикою війни.

Карлсон, наприклад, різко розкритикував допис Трампа в соціальних мережах, назвавши президента "огидним на всіх рівнях" і звинувативши його в загрозі вчинення військового злочину.

Вас також можуть зацікавити новини: