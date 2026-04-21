Трішечки зайвий переляк: у ЗСУ розповіли, чим займаються російські окупанти на Сумщині

За словами Трегубова, російське заглиблення на Сумщині становить 3-4 км.

Російські загарбники намагаються розширювати окуповану зону контролю у Сумській області. Утім, від міста Суми вони знаходяться на відстані близько 35 км. Про це речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив в етері Суспільного.

"Ситуація залишається доволі напруженою, бо росіяни намагаються розширювати зону контролю у ближньому прикордонні Сумщини", - зазначив Трегубов.

За його словами, йдеться про околиці селища Грабовське, а також такі населені пункти як Покровка, Попівка, Миропільське тощо.

Водночас, заглиблення російських окупантів на українську територію у тому прикордонні невелике.

"Заглиблення там десь 3-4 км. Але вже неприємно те, що воно є, що їм вдалося безпосередньо зайти на територію України і безпосередньо взяти два невеликі, але населені пункти під свій контроль з початку року", - відзначив Трегубов.

Чи намагалися загарбники робити нові вклинення на прикордонні

Як розповів Трегубов, російські загарбники намагаються просуватися по усьому прикордонню "так чи інакше".

"Просто таки повільно і доволі таки неглибоко, але атаки постійні. Атаки постійні, йде постійний тиск на наші позиції", - уточнив речник.

За його словами, більшість російських військ перебуває на території Росії біля кордону з Україною. А на території України перебуває невелика кількість особового складу росіян.

"Вони здебільшого атакують безпосередньо з російської території", - зазначив Трегубов.

Він зазначив, що росіяни взимку поновлювали свій особовий склад і готувалися до кампанії атак. Речник повідомив:

"Скоріше за все, буде ще одна додаткова інтенсифікація, бо якраз зараз стає більше "зеленки". Вони будуть лізти, це безумовно".

Про напівоточення міста Суми не йдеться

За його словами, від тої зони, яку контролюють росіяни, до міста Сум відстань становить 35 км.

"Якось будь-які розмови про напівоточення Сум - це трішечки зайвий переляк, скажімо так. І зайве нагнітання", - наголосив Трегубов.

Він зазначив, що українські захисники роблять усе для того, аби окупантам далі не вдалося пролізти:

"Станом на зараз їм і не вдається лізти далі".

Про ситуацію на Харківщині

Як зазначив Трегубов, наразі спостерігається помітне зростання активності росіян вздовж усієї зони відповідальності Угрупування об'єднаних сил.

"Це стосується і Південнослобожанського, і Куп’янського напрямку, майже всього, окрім Великобурлуцького напрямку, бо там спокійно. А на всіх інших, і під Вовчанськом росіяни лізуть, і під Куп’янском у них сильне загострення і під Лиманом [на Донеччині - УНІАН] зараз є. Ми очікували, що вони навесні полізуть активно", - сказав Трегубов.

Разом з тим, за словами речника, в районі Куп’янська російські загарбники прагнуть скоротити український плацдарм на схід від річки Оскіл, але у перспективі окупанти хочуть захопити місто і залізничну станцію. Росіяни намагаються на цьому напрямку перехопити ініціативу, але багато втрачають. Сили оборони докладають багато зусиль, аби переломити ситуацію на нашу користь.

За його словами, раніше росіяни "отримали по зубах" під Лиманом і зараз перенесли більше акцент боїв на Куп’янщину.

Як повідомляв УНІАН, українські захисники наголошують, що жодної загрози напівоточення міста Суми з боку російських загарбників наразі немає. Зокрема, ворог не здійснив жодних дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти місто у "напівоточення".

