Визначено дату повернення знімних батарей у смартфони – це торкнеться і iPhone

ЄС запроваджує нові правила, які кардинально змінять дизайн смартфонів і планшетів. Вже з 2027 року всі пристрої, що продаються в Європі, повинні мати акумулятори, які користувач зможе самостійно замінити, пише The Olive Press.

Згідно з новими нормами, батареї в мобільних гаджетах повинні вийматися без спеціальних навичок і складних інструментів – максимально допускається використання "комерційно доступних" інструментів. Якщо для заміни все ж потрібні спеціальні інструменти, виробник повинен надати їх безкоштовно разом із пристроєм.

При цьому виробники будуть зобов'язані забезпечувати наявність запасних акумуляторів щонайменше протягом п'яти років після припинення продажів конкретної моделі.

Нові правила набирають чинності вже 18 лютого 2027 року і є частиною масштабної реформи ЄС, спрямованої на зменшення електронних відходів та збільшення терміну служби пристроїв. Крім того, нові вимоги передбачають:

підвищення довговічності акумуляторів;

спрощення ремонту пристроїв;

обов'язкову довгострокову підтримку програмного забезпечення (не менше 5 років);

використання універсального роз'єму USB-C для зарядки.

Експерти зазначають, що виробникам, зокрема Apple та Samsung, доведеться переглянути поточний дизайн пристроїв, де батареї зазвичай приклеєні та вимагають складного ремонту.

Очікується, що нововведення призведе до здешевлення ремонту, збільшення терміну служби мобільних пристроїв і скорочення кількості викинутої електроніки. Однак воно також може вплинути на дизайн – смартфони можуть стати товстішими або менш герметичними.

В ЄС щорічно продаються сотні мільйонів мобільних пристроїв, тому нові правила можуть фактично змінити глобальний ринок електроніки.

Раніше аналогічне рішення було прийнято щодо ноутбуків. У майбутньому у користувачів не буде жодних труднощів із заміною акумулятора у своїх портативних комп'ютерах.

Також Євросоюз хоче змусити Apple відкрити код iOS, щоб вона стала схожою на Android. Якщо Купертіно не дотримуватиметься цих вимог, то їм загрожує штраф у розмірі до 10% від річного доходу.

