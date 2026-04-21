Люди почали клеїти фольгу на стіни: за 48 годин вона показує приховану проблему в будинку

Цей двохвилинний тест нічого не коштує і точно покаже, у чому саме полягає проблема, перш ніж ви почнете витрачати гроші на її вирішення.

Приклеювання алюмінієвої фольги до стіни може виявити приховану проблему в будинку, де з'являється волога, і покаже, чи потрібно викликати ремонтну бригаду, чи просто купити осушувач повітря. Як пише DailyGalaxy, архітектори підтверджують, що цей метод надійно працює в будь-якому кліматі та в будь-якому приміщенні.

Як працює метод з фольгою

Очистіть ділянку стіни сухою тканиною. Виріжте шматок алюмінієвої фольги більшого розміру, ніж передбачувана ділянка. Щільно приклейте фольгу до стіни, герметизувавши всі краї, щоб повітря з приміщення не могло проникнути в простір за нею. Залиште фольгу на 24–48 годин.

Після зняття фольги місцезнаходження вологи допоможе встановити причину проблеми.

Волога на стороні стіни вказує на рух води всередині самої стіни. Тріщини у фундаменті, несправні труби, погана зовнішня гідроізоляція або ухил ґрунту в бік будинку – все це сприяє проникненню води туди, куди їй не слід потрапляти. Темні плями або білий порошкоподібний наліт (висоли) на фользі підтверджують, що вода проникала крізь матеріал, навіть якщо поверхня стіни зараз здається сухою.

Волога на зовнішній стороні вказує на конденсацію з повітря всередині приміщення. Кухні та старі будинки особливо вразливі. Волога білизна, що сушиться в приміщенні, закриті вікна в холодну пору року та погана вентиляція після приготування їжі або душу – все це сприяє проникненню вологи на холодніші поверхні стін.

Генеральний підрядник This Old House Том Сільва пояснює, що волога нижня сторона означає, що волога проникає крізь стіну або підлогу з навколишнього ґрунту. У таких випадках додавання внутрішніх покриттів або пароізоляційних плівок допомагає лише після усунення зовнішнього джерела. Суха нижня сторона з конденсатом зверху свідчить про те, що саме повітря містить занадто багато вологи – проблема, яку часто вирішують за допомогою осушувача повітря.

Що потрібно для кожного результату далі

Проблеми з конденсатом вимагають змін всередині приміщення. Провітрюйте приміщення після приготування їжі та прийняття душу. Вмикайте витяжні вентилятори. Ремонтуйте пошкоджені ущільнювачі вікон. Підтримуйте підлоги вздовж стін сухими.

Для боротьби з протіканнями зовні потрібен ремонт водостічних труб, вирівнювання ґрунту або усунення тріщин у фундаменті.

Якщо волога проникає через підлогу, Сільва рекомендує багатошаровий захист: укладання повсті поверх плити з перекриваючими швами, потім поліетиленова плівка, прокладена від основи вниз по стінах і по підлозі.

Коли фольги недостатньо

Великі плями, активна цвіль, шпалери, що відшаровуються, і сильний затхлий запах – все це вказує на необхідність професійного огляду. Якщо волога швидко з'являється знову після перевірки, то проблема набагато глибша, ніж просто поверхнева конденсація.

