Шеф-кухар королеви Єлизавети II назвав її улюблений обід із двох інгредієнтів

Колишній шеф-кухар покійної королеви Великої Британії Єлизавети II розповів про її улюблений обід із двох інгредієнтів, яким вона насолоджувалася до глибокої старості і який допомагав їй виглядати молодою.

Як пише Mirror, тоді як багато британців віддають перевагу стравам з високим вмістом вуглеводів, таким як паста, королева Єлизавета, якій сьогодні, 21 квітня, виповнилося б 100 років, віддавала перевагу більш легким і багатим на поживні речовини варіантам.

Даррен МакГрейді, якому випала честь готувати їжу для королівської сім'ї, розповів, що її обід часто включав смажену камбалу, яку подавали на подушці з припущеного шпинату або кабачків.

Відео дня

"Королева ніколи не була гурманом. Вона завжди їла, щоб жити, а не жила, щоб їсти", – розповів він.

За його словами, принц Філіп був справжнім гурманом, постійно хотів куштувати нові страви та захоплювався новими інгредієнтами. У свою чергу, королева Єлизавета, якщо з’являвся новий рецепт, спочатку вивчала його повністю, перш ніж вирішити його спробувати.

"Але здебільшого вона дотримувалася одних і тих самих страв з тижня в тиждень", – каже МакГрейді.

Протягом чотирьох років свого перебування в Кенсінгтонському палаці Даррен помітив, що королева Єлизавета також віддавала перевагу стейку з грибним соусом на основі віскі, який іноді подавали з олениною. Проте її простий обід із смаженої камбали з припущеним шпинатом залишався незмінним вибором, являючи собою низькокалорійний, багатий на білок варіант, що містить безліч поживних речовин, зокрема вітаміни D і B12.

