Перші з 148 танків мають надійти на озброєння наступного року.

У Міноборони Великої Британії стверджують, що нові британські танки Challenger 3 перевершать за вогневою потужністю будь-яку техніку, яку російський диктатор Володимир Путін може розгорнути на полі бою. Видання The Telegraph отримало доступ на завод, де збирають нові танки Challenger 3 для армії Великої Британії, і розповіло про їхні переваги.

Розробники стверджують, що передова система захисту Challenger 3 зможе впоратися з атаками безпілотників, які знищували танки на фронті в Україні, а його нова модульна броня зможе витримати більше пошкоджень, ніж будь-який попередній основний бойовий танк Великої Британії.

При цьому його озброєння нових зразків зможе перемогти будь-який танк, з яким він зіткнеться. Така зброя забезпечить британським танкам безпрецедентну потужність, дозволяючи армії використовувати передові боєприпаси НАТО, які раніше були їй недоступні.

Відео дня

Очікується, що вартість парку з 148 нових танків, які будує компанія Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) у рамках спільного німецько-британського підприємства, складе трохи менше 1 мільярда фунтів стерлінгів (близько 1,3 мільярда доларів).

"[Challenger 3] перевершить усі існуючі засоби захисту або бронетехніку… Усі у світі погодяться, що це найкраща броня у світі… рівень захисту вражає", – сказав Нік Берхем із RBSL, відставний командир танка, який прослужив у британській армії 30 років.

Відмінності Challenger 3 від попередника

Challenger 3, який розглядається як найновіший конкурент російського "супертанка" Т-14 "Армата", будується шляхом переобладнання старіших варіантів Challenger 2, які перебувають на озброєнні майже три десятиліття. Наразі побудовано сім танків, восьмий перебуває в процесі будівництва.

Перші танки з цієї партії, вартість кожного з яких становить близько 6 мільйонів фунтів стерлінгів, як очікується, почнуть надходити на озброєння наступного року і будуть експлуатуватися в трьох полках.

66-тонний Challenger 3 може розвивати швидкість до 37 миль на годину і є дещо швидшим за свого попередника. Він оснащений дизельним двигуном потужністю 1200 к.с. і може проїхати близько 300 миль без дозаправки.

Він має низку істотних удосконалень, включаючи нову башту та броню. Він також має вдосконалену підвіску, лазерні детектори загроз та ізраїльські системи активного захисту, що забезпечують круговий захист від протитанкових ракет, гранат та безпілотників.

Найбільш значущою зміною є нова гармата танка L55A1. Вона може використовувати високошвидкісні снаряди НАТО, здатні пробивати інші танки противника зі швидкістю, що майже в п'ять разів перевищує швидкість звуку, на відстані до 8 кілометрів. В результаті Challenger 3 може використовувати ряд передових програмованих боєприпасів, включаючи снаряди з повітряним підривом, уповільненим і точковим детонатором.

Нове слово на полі бою

Полковник Хеміш де Бретон-Гордон, колишній командир танка та оглядач газети Telegraph, отримав можливість проїхатися на Challenger 3 по кілометровій випробувальній трасі.

"Challenger 3 – це дуже вражаючий танк, – сказав він після заїзду. – Його відрізняє високий рівень захисту та повністю цифрова платформа, яка має дозволити йому керувати безліччю безпілотників та автономних наземних транспортних засобів".

Він додав, що 148 танків можуть здатися "недостатньо потужними", але зазначив, що це можна "виправити", використовуючи Challenger 3 у поєднанні з майбутніми автономними дронами.

"Україна незаперечно довела, що, хоча поле бою змінилося і продовжує змінюватися, бронетехніка все ще потрібна", – сказав один із високопоставлених офіцерів британської армії.

Нова британська техніка

Британська армія оголосила про готовність до розгортання перших 50 машин Ajax – розвідувальної бронемашини середнього класу, спроектованої для виявлення ворога на відстані до 8 км.

Ajax позиціонують як інструмент розвідки та цілевказівки перед висуненням піхоти, однак питання про його практичну корисність у сучасних конфліктах, де домінують недорогі безпілотники, залишається предметом професійних дебатів серед військових та аналітиків.

