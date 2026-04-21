У Steam розпочався фестиваль ігор про Середньовіччя – з рекордними знижками

Dark Souls 2 з усіма доповненнями можна придбати за 135 грн.

У цифровому магазині Steam розпочався черговий фестиваль – цього разу його темою стало Середньовіччя. У рамках події користувачам доступні знижки на тематичні ігри до 90%.

Зі знижками можна придбати ігри серій Kingdom Come, Dark Souls, Gothic та інші. Наприклад, культова Dark Souls 2 подешевшала до історичного мінімуму – основну гру та три DLC можна придбати всього за 135 грн.

Деякі з ігор зі знижками:

Kingdom Come: Deliverance – 159 грн (−80%)

Kingdom Come: Deliverance II – 799 грн (−50%)

Dragon's Dogma 2 – 839 грн (−58%)

Manor Lords – 389 грн (−35%)

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – 1439 грн (−25%)

Dark Souls Remastered – 399 грн (−50%)

Dark Souls 3 – 495 грн (−50%)

Tainted Grail: The Fall of Avalon – 542 грн (−50%)

Crusader Kings III – 405 грн (−70%)

Lords of the Fallen – 296 грн (−67%)

Gothic Universe Edition – 185 грн (−75%)

Black Desert – 14 грн (−91%)

Фестиваль триватиме лише один тиждень – він закінчиться 27 квітня о 20:00 за київським часом.

