Голова НАБУ очікує на допомогу НАТО з екіпіровкою та навчанням антикорупційного спецназу

Про це він повідомив журналістам у середу в Брюсселі по завершенню засідання спільної робочої групи Україна-НАТО, в якому глава НАБУ взяв участь, передає кореспондент УНІАН.

Ситник нагадав, що в Бюро буде сформований "антикорупційний спецназ, офіційна назва якого Управління спеціальних операцій, до складу цього Управління входить 70 осіб". "Завдання Управління - забезпечити затримування підозрюваних, охорону учасників провадження, охорону працівників Бюро в тих випадках, коли це буде потрібно. Ми цей спецназ хочемо сформувати як елітний підрозділ, який впорається з усіма викликами, які є в нашій державі. Якщо пригадати Мукачевські події, то ви зрозумієте, про що я говорю", - пояснив він функції цього підрозділу.

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За словами Ситника, наразі Міноборони України допомагає в частині надання зброї, полігонної форми". "Але що стосується екіпіровки саме спецназу, то, на жаль, у Міноборони немає можливості нам це надати. І ми з таким проханням звернулися до НАТО. Я сподіваюся, що це питання буде позитивно вирішено, і нам з цим допоможуть. Ми говоримо про шоломи, бронежилети для спецназу, літню, зимову форма, берци та інше обладнання, яке буде сприяти нам виконувати наші функції. Реакція була позитивною і я думаю, що нам допоможуть", - пояснив голова НАБУ.

Крім того, після того, як цей підрозділ буде повністю сформовано (персонал відібраний вже на 60%), він "буде підключений до системи навчання, яке пропонує альянс", додав Ситник.

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Також країни НАТО будуть обмінюватися з Україною інформацією у сфері боротьби з корупцією у Збройних силах України.

"На наступний рік оборонний бюджет держави складає 900 млрд. гривень. Якщо подивитися на підслідність Національного антикорупційного бюро, то йому підслідні злочини, в тому числі, розкрадання коштів державного бюджету з боку високопосадовців ЗСУ. Тому обмін інформацією з приводу можливих корупційних дій між країнами альянсу, представників НАТО в Україні є дуже важливим", - пояснив Ситник.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник занепокоєний ситуацією, яка склалася із створенням антикорупційної прокуратури, і вважає, що існуючий склад конкурсної комісії може забезпечити прозорий та відкритий конкурс на посаду антикорупційного прокурора.