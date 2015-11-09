Портнов заявив, що працівники ГПУ викрали Лукаш із СІЗО

Про це у своєму Facebook повідомив колишній заступник голови Адміністрації президента Андрій Портнов.

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"Незважаючи на рішення суду і внесену заставу, після створення бюрократичних процедур з казначейством, банком та минулими вихідними у працівників СІЗО ситуація з Оленою Лукаш прояснилася", - написав Портнов.

"Деякий час тому співробітники ГПУ викрали її зі слідчого ізолятора і вивезли", - стверджує він.

Як повідомляв УНІАН, СБУ 5 листопада заявила про затримання Лукаш, яка перебувала в розшуку.

За даними Генпрокуратури, екс-міністр повернулася в Україну, і була затримана в Києві. Датою її зникнення вказується 28 липня 2015 року.

Прокуратура 5 листопада Лукаш повідомила про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, за фактом заволодіння під час перебування на посаді міністра юстиції коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчинення службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Печерський районний суд Києва 6 листопада заарештував Лукаш з можливістю внесення застави в розмірі 5,1 млн грн.

У той же день колишній перший заступник глави Адміністрації президента України Андрій Портнов написав у Facebook, що народний депутат Вадим Новинський вже вніс заставу за Лукаш, проте вона продовжує перебувати в СІЗО.