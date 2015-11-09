"Відродження" пропонує політсилам у Харківській облраді об'єднатись для вирішення проблем регіону

Таке рішення було прийнято сьогодні за результатами зустрічі депутатів, які пройшли до обласної ради від партії «Відродження» з народними депутатами України з парламентської групи «Партія «Відродження» Віталієм Хомутинніком, Дмитром Святашем, Олександром Беловолом, Віктором Остапчуком і Володимиром Кацубою.

«Ми готові до співпраці з усіма партіями, які налаштовані на конструктивну роботу і мають конкретні пропозиції щодо вирішення проблем регіону», - заявив голова політради партії «Відродження» Віталій Хомутинник.

За результатами місцевих виборів, у Харківській обласній раді партія «Відродження» утворює найбільшу фракцію, куди увійшли 50 депутатів (всього в облраді 120 депутатів). Головою фракції «Партія «Відродження» обраний депутат Володимир Скоробагач.

«Наша мета – виправдати довіру харків'ян і виконувати завдання, прописані в нашій програмі. Ми опозиційна до нинішньої влади партія, але не прихильники гучних популістських гасел, пошуку ворогів, а тим більше якихось інтриг. Часу на це все у нас вже немає – по всій Україні люди вже на межі виживання. У такій ситуації кредит довіри до політиків має короткий термін», - сказав Віталій Хомутиннік.

Нагадаємо, за попередніми підрахунками Центральної виборчої комісії (ЦВК), від партії «Відродження» в районних рад та міських рад обласного та районного значення Харківщини пройшли 219 і 206 депутатів відповідно. Також, крім діючого мера Харкова Геннадія Кернеса, за якого проголосували 65,8% харків'ян, від «Відродження» в Харківській області мерами стали Олег Войтюк в Куп'янську, Володимир Максим в Краснограді, Веніамін Ситов в Мерефі, а міським головою міста Дергачі став Олександр Лисицький.