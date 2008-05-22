Ющенко і Алієв обмінялися орденами
13:15, 22 травня 2008Політика
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Президент Азербайджану перебуває у Києві
Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив Президента Азербайджану Ільхама АЛІЄВА орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, відповідно до Указу глави держави нагороду вручено за визначний особистий внесок І.АЛІЄВА у зміцнення українсько-азербайджанських відносин.
У свою чергу І.АЛІЄВ нагородив В.ЮЩЕНКА орденом Гейдара Алієва за особливі заслуги у розвитку відносин дружби і співпраці між українським та азербайджанським народами.
Церемонія обміну державними нагородами відбулася в рамках офіційного візиту Президента Азербайджану до України, який триватиме 21-23 травня.
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