Комітети нарешті узгодили пропозиції щодо "безвізового пакету" - Гройсман

Про це заявив голова Верховної Ради Володимир Гройсман на початку засідання парламенту, передає "Українська правда".

"Сьогодні ми будемо розглядати пакет безвізових законів. Законів, які роблять достатньо ефективними механізми боротьби з корупцією – і я думаю, що ми всі усвідомлюємо, що це надважливе питання для українського суспільства, громадян – і ми просто зобов’язані сьогодні розглянути і прийняти це рішення під особисту відповідальність кожного народного депутата", - сказав він.

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"Відбувалася робота і в комітетах, і вийшли на загальну узгоджену пропозицію – і маю надію, що ці пропозиції сьогодні об’єднають залу", - повідомив Гройсман.

Раніше УНІАН повідомляв, що комітет Верховної Ради з протидії корупції сьогодні зібрався і рекомендував парламенту ухвалити закон про агентство для зберігання заарештованого майна.