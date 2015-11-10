Комітети нарешті узгодили пропозиції щодо "безвізового пакету" - Гройсман
У парламентських комітетах узгодили пропозиції щодо законопроектів, необхідних для отримання шансу на безвізовий режим між Україною та Євросоюзом.
Про це заявив голова Верховної Ради Володимир Гройсман на початку засідання парламенту, передає "Українська правда".
"Сьогодні ми будемо розглядати пакет безвізових законів. Законів, які роблять достатньо ефективними механізми боротьби з корупцією – і я думаю, що ми всі усвідомлюємо, що це надважливе питання для українського суспільства, громадян – і ми просто зобов’язані сьогодні розглянути і прийняти це рішення під особисту відповідальність кожного народного депутата", - сказав він.
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"Відбувалася робота і в комітетах, і вийшли на загальну узгоджену пропозицію – і маю надію, що ці пропозиції сьогодні об’єднають залу", - повідомив Гройсман.
Раніше УНІАН повідомляв, що комітет Верховної Ради з протидії корупції сьогодні зібрався і рекомендував парламенту ухвалити закон про агентство для зберігання заарештованого майна.