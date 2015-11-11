В "Самопомочі" назвали "димовою шашкою" спробу ВР прийняти антидискримінаційну поправку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам з приводу вчорашнього неголосування фракції за внесення змін до Трудового кодексу щодо антидискримінаційної норми.

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Він зазначив, що відбувається "величезна підстава".

"Я захоплений примітивізмом мислення владної машини. Влада хоче внести антидискримінаційну правку в Трудовий кодекс УРСР, який зникне через два місяці", - наголосив Олег Березюк.

При цьому, за його словами, в той же час в парламенті відбувається "легальна європейсько орієнтована процедура" розгляду в другому читанні проекту Трудового кодексу, де цю норму можна внести і за неї проголосувати.

"Кидається ця димова шашка, і з цим димом хочуть, щоб не побачили абсолютну відсутність публічної політики і публічного управління в Кабінеті Міністрів України і в державі щодо базових прав людей", - наголосив Березюк.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 листопада прийняла в першому читанні новий Трудовий кодекс, який об'єднує численні внесені до чинного кодексу правки і адаптує трудове законодавство України до міжнародних актів.

Водночас парламент при розгляді в першому читанні проекту Трудового кодексу не підтримав поправку народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Ірини Геращенко щодо недискримінації ряду категорій людей, в тому числі і за ознакою сексуальної орієнтації.

Вчора під час голосування ВР знову не підтримала проект закону про внесення змін до Кодексу законів про працю (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу).

Проект Трудового кодексу входить до пакету законопроектів, необхідних для отримання Україною лібералізації візового режиму з ЄС.