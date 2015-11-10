Гройсман сподівається на позитивний висновок ЄС щодо ухвалених "безвізових" законів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

Зокрема, Гройсман зазначив, що тексти цих законів будуть направлені європейським партнерам для оцінки їх на відповідність європейським директивам. «Як тільки це відбудеться, я одразу ж їх підпишу і направлю на підпис президенту, - сказав він. - Якщо ми будемо бачити, що якась норма не відповідає європейським директивам, у нас є можливості внесення відповідних змін для того, щоб виправити помилку, якщо вона була допущена комітетами».

Читайте такожСьогоднішнє голосування у Раді значно наблизило українців до безвізового режиму - Порошенко

«Але я хотів би вірити в те, що все буде абсолютно нормально, і ми зможемо далі продовжувати процес щодо набуття права на безвізовий режим», - наголосив голова Верховної Ради.

Керівник парламенту також зазначив, що сьогодні до порядку денного було включено ще один законопроект, який «повністю гармонізує наше законодавство про працю до європейського» у частині заборони жодної дискримінації за різними ознаками. «Зараз це питання є достатньо непростим, і я переконаний, що у стінах парламенту має відбутися дискусія для того, щоб ми могли розглянути це питання, - наголосив він. - Я думаю, ми знайдемо правильне рішення для того, щоб утримати баланс: з одного боку, щодо відсутності дискримінації у питаннях праці, а з іншого боку, ми знайдемо підтримку всередині країни для того, щоб це питання було врегульовано».

Читайте такожПорошенко закликає Раду прийняти антидискримінаційну поправку для безвізового режиму

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 листопада, ВР ухвалила низку законів, які необхідні для лібералізації візового режиму з ЄС.

Зокрема, прийнятий закон про арешт майна, отриманого злочинним шляхом; закон про спецконфіскацію, закон про уточнення підслідності органів досудового розслідування; закон про створення Національного агентства з розшуку та управління активами, одержаними злочинним шляхом.

Також у першому читанні прийнято законопроект із «безвізового пакету» щодо негайного розгляду судами позовів про примусове видворення чи затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців або осіб без громадянства.

В той же час ВР не підтримала проект закону про внесення змін до Кодексу законів про працю (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу).