Кличко не виключає, що запропонує Березі посаду в структурі міської влади Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко сказав сьогодні ввечері на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів стосовно того, чи не планує він зробити відповідну пропозицію Березі.

«Гарна пропозиція. Я подумаю зараз і зроблю йому пропозицію очолити один чи інший напрямок. Побачимо, чи зробить він крок вперед, чи дійсно він турбується про киян. Якщо так, то я буду радий використовувати можливості кожного, щоб змінювати наше місто», - відповів Кличко.

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Разом з тим, він звернув увагу, що для того, щоб погодитись на посаду Береза мусить відмовитися від депутатського мандата. «У мене дуже великі сумніви є, що він це зробить..», - сказав Кличко та додав, що після голосування поки не мав можливості поспілкуватися з Березою.

«Але я планую зателефонувати Березі і скажу: «Дякую за можливість змагатись і довести те, що сьогодні я був сильнішим… Я поставив свою репутацію і своє ім’я і зроблю все, щоб репутацію та ім’я не загубити і реалізувати очікування киян», - додав міський голова.

Як повідомляв УНІАН, за даними екзит-полу КВУ, на виборах мера Києва за Віталія Кличка проголосували 64,7% виборців, за Борислава Березу – 35,3%. У свою чергу КМІС оприлюднив такі цифри: у другому турі виборів мера Києва нинішній міський голова Віталій Кличко (партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність») набрав 64,7% голосів, Борислав Береза («Партія рішучих громадян») – 35,3%.