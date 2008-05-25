Табачник не проголосував: його прізвища у списках немає

Другий номер у виборчому списку кандидатів в депутати Київради від Партії регіонів Дмитро ТАБАЧНИК не знайшов свого прізвища у списках виборців і через це не зміг проголосувати на виборах мера столиці та міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу керівник штабу Київського відділення Партії регіонів Сергій БАРАНОВ-МОХОРТ.

«У минулі роки Д.ТАБАЧНИК успішно реалізовував своє право на волевиявлення на виборчій дільниці №95, що у Подільському районі Києва. Але сьогодні він себе у списках не знайшов», - сказав С.БАРАНОВ-МОХОРТ.

За його словами, цей факт є яскравим свідченням масових порушень при складанні списків виборців столиці.