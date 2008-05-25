Табачник не проголосував: його прізвища у списках немає
16:21, 25 травня 2008Політика
916 0
Другий номер у списку ПР
|Дмитро Табачник
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу керівник штабу Київського відділення Партії регіонів Сергій БАРАНОВ-МОХОРТ.
«У минулі роки Д.ТАБАЧНИК успішно реалізовував своє право на волевиявлення на виборчій дільниці №95, що у Подільському районі Києва. Але сьогодні він себе у списках не знайшов», - сказав С.БАРАНОВ-МОХОРТ.
За його словами, цей факт є яскравим свідченням масових порушень при складанні списків виборців столиці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter