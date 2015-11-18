Нуланд закликала союзників не забувати про Україну в умовах боротьби з "Ісламською державою"

Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд закликала союзників не забувати про Україну в умовах боротьби з терористичним угрупованням "Ісламська держава" в Іраку та Сирії.

Про це йдеться у її заяві на сайті Держдепартаменту США, яку вона оголосила 17 листопада у Берліні.

"Навіть тоді, коли ми зосереджуємо увагу на ІДІЛ, ми не повинні забувати, що лише два роки тому, майже один мільйон українців стояв впродовж днів і тижнів в сніжну погоду на Майдані з вимогою, щоб (український) уряд забезпечив їм те, що ми маємо: людську гідність, демократію, чистий уряд і правосуддя", - наголосила Нуланд.

Читайте такожТиск на РФ потрібно зберегти для виконання зобов'язань за Мінськими угодами - Нуланд

У цьому зв'язку, вона зазначила, що "коли Янукович повернувся спиною до Європи, українці не були позбавлені свого вибору. Однак, було неприйнятним те, що однаково Янукович та Кремль зустріли вимогу українського народу окупацією, танками, ракетними установками Бук, підтримкою для сепаратистів, підривною діяльністю та пропагандою".

Як зазначила помічник Держсекретаря, сьогодні вільна частина України становить 93% від усієї території країни, і вона продовжує існувати як демократична держава, тому що "українці боролися та помирали за свої права, і наші народи стояли разом з українським народом".