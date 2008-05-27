Тимошенко визнала, що веде переговори з Партією регіонів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що БЮТ подасть свій проект Конституції до парламенту, як тільки знайде 300 голосів на його підтримку.

Про це вона заявила в інтерв`ю журналу "Российский Newsweek".

Зволікання з подачею законопроекту Ю.ТИМОШЕНКО пояснила тим, що поки що немає впевненості в підтримці двох третин парламенту. При цьому, за словами глави уряду, з даного питання ведуться постійні консультації зі всіма політичними силами. Відповідаючи на питання, чи ведуться такі переговори з Партією регіонів, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Так, і з ними теж». При цьому, за її словами, цей процес йде не через посередників, а напряму, як і зі всіма іншими фракціями в парламенті.

«І як тільки ми відчуємо, що у нас є 300 голосів, ми зразу ж подамо Конституцію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.