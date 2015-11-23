Порошенко пов'язав питання відновлення енергопостачання Криму з правами жителів окупованого півострова

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час зустрічі у Києві з міністрами закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерсом, Люксембурга – Жаном Ассельборном та Нідерландів – Бертом Кундерсом.

Читайте такожСкандал через три слова у контракті: Демчишин не розуміє, за що Яценюк вимагає покарання

Порошенко наголосив на необхідності допомоги та координації з міжнародними партнерами в питанні звільнення заарештованих активістів, відновлення мовлення кримськотатарських засобів масової інформації та зняття заборони для лідерів кримських татар на в’їзд до Криму.

«Нас не влаштовує сьогоднішній статус-кво, коли окупаційна влада нехтує базовими правами кримськотатарського народу. Наслідком цієї безвідповідальної поведінки ми бачимо суттєве загострення між громадськими активістами та окупаційною владою Криму», – підкреслив Порошенко.

Президент запевнив, що Україна буде захищати права українців в окупованому Росією Криму і висловив сподівання на підтримку в цьому питанні міжнародних партнерів.

«Крим – це територія України. Ми будемо захищати законні інтереси кримськотатарського народу і всіх українців, які проживають на окупованій території. І сподіваємось, що наші міжнародні партнери і надалі будуть дотримуватись політики невизнання окупації Російською Федерацією Криму», - зазначив президент.

Він подякував Євросоюзу за тверду позицію щодо невизнання анексії Росією українського Криму та збереження санкцій у зв’язку із ситуацією на півострові. «Ситуація в Криму нас дуже турбує, оскільки сотні тисяч українців, в тому числі кримськотатарського походження, сьогодні зазнають брутального тиску з боку російської влади», – сказав Порошенко.

За його словам, саме через таку ситуацію на півострові 4 листопада він направив до Кабінету міністрів листа, в якому запропонував невідкладно утворити робочу групу для всебічного аналізу питання щодо припинення вантажного транспортного сполучення та товарообігу з Кримом і підготувати проект відповідного рішення, а також ухвалити рішення про забезпечення тимчасового припинення вантажного автомобільного й залізничного сполучення. Президент також висловив впевненість, що питання енергопостачання має вирішуватись робочою групою в комплексі з вищевказаними завданнями.