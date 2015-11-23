Чубаров хоче створити контактну групу, яка займатиметься деокупацією Криму

Народний депутат України, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров пропонує створити контактну групу на високому рівні, яка б займалася деокупацією Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні уряду.

«Ситуація, яка склалася у зв’язку зі знеструмленням тимчасово окупованої АР Крим жваво обговорюється, в тому числі, і політиками інших урядів, нашими партнерами», - зазначив він.

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Чубаров закликав Яценюка звернутися від імені уряду до міжнародних партнерів для того, щоб якомога швидше утворити контактну групу на високому рівні, яка б до переліку заходів протидії агресії Росії щодо України включалала б і питання, пов’язані з деокупацією Криму.

«Я думаю, що або контактна група на високому рівні, або розширення Мінської групи було б в інтересах України», - зауважив Чубаров.