У Меркель відреагували на припинення електропостачання окупованого Криму

Про це повідомляє DW.

Прес-секретар зовнішньополітичного відомства Мартін Шефер, зокрема, підкреслив, що політичний конфлікт не повинен впливати на якість життя мешканців. Він додав, що уряд Німеччини очікує, що енергопостачання півострова буде відновлено і що подібні інциденти не повторяться.

Крім того, Шефер закликав Київ провести розслідування підриву опор ліній електропередач.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.

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23 листопада в «Укренерго» заявили, що відключення ліній електропередач в напрямку окупованого Криму, яке сталося через ушкодження, що не призвело до проблем з енергозабезпеченням районів Херсонської та Миколаївської областей.

Станом на ранок 23 листопада учасники акції блокади Криму продовжують блокувати доступ енергетиків і ремонтних бригад до ушкоджених ліній електропередач. В даний час Крим частково забезпечується електроенергією за рахунок своїх генеруючих потужностей.