Білозір закликає відмовитися від імперативного мандату

Народний депутат України, член Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи Оксана БІЛОЗІР вважає, що демократична коаліція має взяти на себе зобов’язання і прийняти всі законодавчі акти, які могли б сприяти припиненню моніторингу ПАРЄ.

Про це вона сказала, коментуючи результати засідання Моніторингового комітету ПАРЄ, яке відбулося в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі партії “Єдиний Центр”.

"Члени комітету мали можливість власними очима побачити ситуацію в Україні, провели ряд зустрічей з офіційними особами, почули різні думки щодо розвитку конституційного процесу, виконання зобов’язань України перед Радою Європи і, звичайно, це вплине на прийняття рішення щодо завершення процедури моніторингу для України. Орієнтовно, остаточне рішення буде прийняте до кінця року", – сказала О.БІЛОЗІР.

Водночас, вона зауважила, що моніторинг може бути і продовжений, якщо Україна не підтвердить свою готовність завершити конституційний процес, а також не відмовиться від імперативного мандату.

"Імперативний мандат – це одне із ключових питань, яке постійно звучить з боку представників Ради Європи. Якщо ми не відмовимося від спроб все ж таки ввести імперативний мандат, то і моніторинг продовжиться, і взагалі репутація України як демократичної держави суттєво постраждає", – переконана О.БІЛОЗІР.

На її думку, представники ПАРЄ також пересвідчилися, що конституційний процес, ініційований Президентом України, відбувається демократично і справді спрямований на збалансування гілок влади, на відміну від пропозицій щодо змін до Конституції, які пропонуються іншими політичними силами та навпаки спрямовані на більшу узурпацію влади.

О.БІЛОЗІР також зазначила, що парламентська коаліція має взяти на себе зобов’язання і прийняти всі законодавчі акти, які могли б призвести до припинення моніторингу.