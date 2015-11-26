Чубаров сподівається на повернення Криму до 2018 року

Саме того року будуть нові вибори делегатів Курултаю, передає "Крим.Реалії".

"У 2018 році в Росії не буде Путіна, Крим буде деокупований", – наголосив Чубаров.

Зокрема, він не відкинув проведення в Криму наступного Курултаю (органу народного представництва кримських татар). Зараз, наголосив глава Меджлісу, поки не вичерпані повноваження Курултаю, обраного в 2013 році терміном на 5 років.

Читайте такожЧубаров хоче створити контактну групу, яка займатиметься деокупацією Криму

Нагадаємо, Крим був анексований Росією. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Вчора Чубаров повідомляв, що питання про деокупацію Криму необхідно порушувати на найвищому рівні, а також необхідно включити його в коло питань Контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України.