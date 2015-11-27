Шокін не дав створити інспекцію з розслідування корупції всередині ГПУ – нардеп

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1" заявив народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Мустафа Найєм, передає ТСН.

"Вони написали закон, написали положенння, і передали в Адміністрацію президента і кажуть: "Не хочете змінити Шокіна? Ми розуміємо. Але давайте хоча б корупцію у прокуратурі почистимо", - передає депутат.

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За його словами, згідно з цим положенням, людина, яка мала керувати внутрішньою інспекцією, підпорядковувалась би не генпрокурору, а одному з його заступників, і була б незалежною.

"Що зробилося далі? Пан Шокін із своїм заступником взяли це положення і почистили його. І тепер ця інспекція має підпорядковуватися генеральному прокурору", - сказав Найєм.

Депутат сказав, що з огляду на цю ситуацію, він не може голосувати за запропоновані президентом зміни у Конституцію, згідно з якими парламент позбавляється права висловлювати недовіру генпрокурору. Найєм запевняє, що навіть у пропрезидентській фракції є кілька десятків депутатів, які не підтримують цієї норми.