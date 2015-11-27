Для розгляду у ВР питання про недовіру Шокіну потрібно ще 25 підписів депутатів - Соболєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

За словами Соболєва, до ініціативи щодо висловлення недовіри Шокіну долучилися ще троє депутатів із фракції "Блоку Петра Порошенка" - Павло Різаненко, Юрій Соловей і Олег Барна.

Соболєв нагадав, що загалом необхідно 150 підписів, що дозволить ініціювати голосування у ВР за відставку Шокіна.

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Відповідаючи на запитання з приводу норми в законопроекті про внесення змін до Конституції щодо правосуддя, внесеному президентом, яка забороняє висловлення парламентом недовіри генпрокурору, Соболєв сказав: “Пам'ятаєте анекдот, коли сусід приходить до іншого сусіда і пропонує груповий секс - ти, я і твоя дружина, але сусід починає обурюватися і тоді отримує відповідь: "Добре, тебе викреслюємо". Це приблизно те саме Порошенко пропонує зробити, оскільки зараз є вплив на призначення та звільнення прокурора з боку президента і Верховної Ради. А президент пропонує забрати цей вплив з боку ВР. І тоді генпрокурор буде повністю залежний від президента України".

Соболєв наголосив, що ця норма є дуже дискусійною і у фракції "Самопоміч" поки що немає рішення з приводу того, чи будуть вони підтримуватися ці зміни до Конституції, де є така норма.