Тимошенко розповіла, про що розмовляла з Ющенком у машині

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що під час сьогоднішньої зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ вони досягли взаєморозуміння.

Про це глава уряду заявила в прямому ефірі на телеканалі «Україна».

«Дуже комфортно проїхали. У мене тепер є надія, що все-таки в цю коротку дискусію по дорозі (з аеропорту «Бориспіль» до Києва - УНІАН) ми знайшли взаєморозуміння, і бюджет, який так знищений Конституційним Судом, що сформований за політичними ознаками, буде у вівторок проголосований, і прибуткова частина буде повернута», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У той же час прем`єр, відповідаючи на запитання, які домовленості були досягнуті з Президентом, сказала: «Я не знаю ніяких політиків, які домовлялися про щось на ходу. Ми говорили про бюджет».

Як повідомляв УНІАН, 28 травня на засіданні уряду Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Президент не хоче підписувати закон, що стосується наповнення прибуткової частини державного бюджету («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»), і підкреслила, що має намір разом з міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ вранці зустріти в аеропорту В.Ющенка і переконати його в необхідності підписати цей закон.

Вранці 29 травня прем`єр зустріла Президента в аеропорту «Бориспіль» і сіла в його автомобіль. Вони разом відбули з аеропорту.

Нагадаємо, 27 травня Конституційний Суд України визнав неконституційними норми закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України», якими звужуються або ліквідуються пільги і соціальні гарантії для громадян країни.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Конституційний Суд ухвалив рішення про визнання неконституційними деяких норм закону про держбюджет-2008 на політичне замовлення Секретаріату Президента і Партії регіонів. На думку Ю.ТИМОШЕНКО, рішення КС направлене на знищення всіх доходних і витратних частин державного бюджету. Прем`єр уточнила, що йдеться про скасування цілого ряду джерел поповнення державного бюджету і Пенсійного фонду.

Як заявила прем’єр, Кабінет Міністрів відновить соціальні виплати, припинені за рішенням Конституційного Суду. «Уряд зараз прийняв постанову, якою всупереч рішенню Конституційного Суду, але, базуючись на тих статтях закону про державний бюджет, який сьогодні все ще зберігається в дії в деякій частині, відновлює всі соціальні виплати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.