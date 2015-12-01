Прагнення вийти з-під впливу РФ: українці назвали основну причину конфлікту з Росією - опитування

Такі дані опитування, проведеного Центром Разумкова з 6 по 23 листопада 2015 року, сьогодні оприлюднено на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

Також 38,4% вважають, що причиною є неприйняття Росією євроінтеграційного курсу України, 35,4% - неприйняття Росією України як самостійної, суверенної держави з незалежною зовнішньою політикою, 30,3% - загроза для Росії можливого вступу України до НАТО.

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56,5% опитаних вважають, що не слід робити жодних поступок Росії та сепаратистам, а з часом відновити контроль над всією територією, навіть якщо це вимагає значних втрат. При цьому не погоджується з такою думкою лише 25,6%. Також 67,9% не погоджуються з тим, що слід відмовитись від претензій стосовно незаконної анексії та визнати російський статус Криму.

65,4% опитаних не вважають, що слід відмовитись від намірів вступу до ЄС та будь-яких інших рішень, що можуть спровокувати Росію.

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В той же час знизилася до 34,5% (у серпні 2015 року - 40,5%) тих, хто підтримує надання Україні летальної зброї західними партнерами. Експерти Центру Разумкова не виключають, що це може бути пов’язано з тим, що зменшилась інтенсивність бойових дій на Донбасі.

53% опитаних вважають недостатньою міжнародну допомогу Україні у боротьбі з російською агресією. Лише 15,9% опитаних вважають її суттєвою.

Опитано 2008 респондентів у всіх регіонах, крім окупованих районів Донбасу та Криму.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.