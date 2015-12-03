Коли українці визнають Мін'юст міністерством справедливості: Петренко озвучив умову відставки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю журналістам у Києві.

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"Я точно хочу залишити цю посаду тоді, коли люди будуть сприймати Міністерство юстиції як міністерство справедливості і місце, де можна отримати допомогу, пораду в тій або іншій ситуації, яка є у людини. У нас є всі шанси зробити це протягом наступного року", - сказав міністр.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство юстиції ініціювало скасування Господарського кодексу, щоб позбутися неузгодженості законодавства у сфері господарської діяльності.