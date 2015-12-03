Візовий режим з Росією можуть ввести вже у 2016 році - Турчинов (відео)

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, передає "5 канал".

Цим питанням зараз опікується уряд та, зокрема, Міністерство закордонних справ. Утім причина, через яку Кабмін не прискорює запровадження візового режиму - це велика кількість українських мігрантів у Росії.

"Ще в 2014 році РНБО прийняла рішення щодо введення візового режиму з РФ і доручила Кабінету міністрів реалізувати це завдання. Вже перший етап цього завдання реалізований", - наголосив Турчинов.

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Крім того, він нагадав, що на територію України росіяни можуть потрапити лише за закордонним паспортом.

"Але я переконаний, з нового року ми повинні запровадити реальний і достатньо жорсткий візовий контроль, візовий режим із РФ. У нас багато українців перебувають у РФ, і одна з причин, чому уряд не прискорює візовий режим, ми розуміємо, що відразу будуть синхронні дії РФ", - наголосив секретар РНБО.