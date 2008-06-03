У СБУ спростовують заяву Жванії

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО спростовує заяву депутата від фракції "Наша Україна – Народна самооборона" Давида ЖВАНІЇ про те, що у 2004 році на той час кандидат у Президенти України Віктор ЮЩЕНКО не був отруєний.

Про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав в ефірі радіо “Свобода”.

"Я уже висловився і як громадянин, і як посадова особа: це є неправдивою інформацією, якщо офіційно оцінювати. А що стосується моралі - це однозначно аморально", - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він підкреслив, що факт отруєння доведений результатами роботи слідчих СБУ, а також підтверджений міжнародними експертизами.

"Три країни можу назвати: ФРН, Велика Британія, Бельгія. Усі три результати підтверджують, що погіршення стану здоров`я відбулося в результаті потрапляння в організм потерпілого значного обсягу хімічної речовини - діоксину", - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Відповідаючи на питання про організаторів отруєння і тих, хто був причетний до підготовки цього злочину, керівник СБУ сказав, що розслідування у справі триває.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, член фракції НУ-НС Д.ЖВАНІЯ 30 травня заявив, що В.ЮЩЕНКО в 2004 році не був отруєний.

За його словами, заявити про отруєння умовила тодішнього кандидата в президенти певна група людей з його виборчого штабу.