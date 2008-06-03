У СБУ спростовують заяву Жванії
Аргумент - експертизи в трьох країнах
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
Про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав в ефірі радіо “Свобода”.
"Я уже висловився і як громадянин, і як посадова особа: це є неправдивою інформацією, якщо офіційно оцінювати. А що стосується моралі - це однозначно аморально", - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Він підкреслив, що факт отруєння доведений результатами роботи слідчих СБУ, а також підтверджений міжнародними експертизами.
"Три країни можу назвати: ФРН, Велика Британія, Бельгія. Усі три результати підтверджують, що погіршення стану здоров`я відбулося в результаті потрапляння в організм потерпілого значного обсягу хімічної речовини - діоксину", - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Відповідаючи на питання про організаторів отруєння і тих, хто був причетний до підготовки цього злочину, керівник СБУ сказав, що розслідування у справі триває.
Як повідомляв УНІАН, народний депутат, член фракції НУ-НС Д.ЖВАНІЯ 30 травня заявив, що В.ЮЩЕНКО в 2004 році не був отруєний.
За його словами, заявити про отруєння умовила тодішнього кандидата в президенти певна група людей з його виборчого штабу.