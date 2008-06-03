Рада ухвалила закон Тимошенко із правками Ющенка

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" з урахуванням пропозицій Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували 226 народних депутатів.

Після цього голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК та Президент України Віктор ЮЩЕНКО, який присутній у ВР, підписали цей закон, щот формує доходу частину державного бюджету.

Як повідомлялося, прийнятий Верховною Радою України 23 травня 2008 року Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" передбачає вилучення із Закону "Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України" норм, що стосуються податкового, митного, бюджетного та іншого законодавства, і перенесення цих положень до спеціальних законів.

Глава держави висловив зауваження до Закону "Про оренду землі" та Земельного кодексу України,

Пропозиції Президента України (реєстр. №2481) було зареєстровано у Верховній Раді України 31 травня. 2008 року.