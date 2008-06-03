У БЮТ пояснили, що плани Тимошенко змінилися

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО залишає за собою відповідальність за діяльність очолюваної нею політичної сили в Київській міській раді.

Про це йдеться у заяві БЮТ, переданій УНІАН прес-службою блоку.

Блок Юлії Тимошенко дякує всім киянам, які в переважній більшості не проголосували за чинного мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його виборчий блок, в тому числі й тим, хто підтримав кандидатуру першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА, а на виборах до Київради віддав свої голоси за БЮТ.

Безпосередня участь лідера БЮТ, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та О.ТУРЧИНОВА в діяльності Київради проектувалась як інструмент швидкого наведення порядку в столиці спільними зусиллями нового мера Києва та демократичної більшості. За таких умов робота лідерів блоку в міській раді була б дійсно доцільною, необхідною та ефективною.

Але ситуація, що склалася, внесла корективи в попередні плани БЮТ, зазначається у заяві.

“Завдяки брудним технологіям та підкупу мером залишився ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Зрозуміло, що незмінною залишиться і його політика руйнування та розкрадання міста”, переконані у БЮТ.

Прес-служба блоку нагадала, що “з огляду на негативні наслідки діяльності ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в попередній період та через світоглядні розбіжності з ним в питаннях прозорості влади, управління комунальною власністю, соціальних стандартів, фракція БЮТ в Київраді одностайно ухвалила рішення про опозиційність до ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Фракція також вирішила, що за теперішньої ситуації складання мандатів Юлією ТИМОШЕНКО та Олександром ТУРЧИНОВИМ є правильним, виваженим та зрозумілим”.

В той же час Ю.ТИМОШЕНКО залишає за собою всю повноту політичної відповідальності за діяльність очолюваної нею політичної сили в Київраді. Фракція БЮТ ефективно, з честю, з урахуванням уроків минулого виконуватиме функції опозиції до чинної столичної влади наголошується у заяві.

В понеділок пізно ввечері Ю.ТИМОШЕНКО взяла участь у засіданні фракції і надалі планує регулярно зустрічатися з депутатами Київради від БЮТ, а також щодня підтримувати безпосередній контакт з лідером фракції Олександром ЗІНЧЕНКОМ.

Як повідомляв УНІАН, на дострокових виборах до Київради виборчий список БЮТ очолювали: Ю.ТИМОШЕНКО, О.ТУРЧИНОВ, народний депутат М.ТОМЕНКО, Олександр ЗІНЧЕНКО та Анатолій ХОСТІКОЄВ.

Однак Ю.ТИМОШЕНКО, О.ТУРЧИНОВ та М.ТОМЕНКО відмовились від мандатів депутатів Київради.

Члени фракції Блоку Юлії Тимошенко в Київській міській раді обрали керівником фракції О.ЗІНЧЕНКА.

У новообраній Київраді до фракції БЮТ входять 32 депутати. Загалом у столичній міськраді 120 депутатів.