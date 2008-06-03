Меркель у липні приїде в Україну

Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ відвідає з державним візитом Україну в липні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила тимчасова повірена у справах посольства Німеччини Сюзанне ШЮТЦ.

Вона зауважила, що поки точна дата візиту ще узгоджується з Секретаріатом Президента. Також узгоджується програма візиту.

Вона зазначила, що під час візиту будуть обговорюватись питання зовнішньої політики, економічні питання тощо.

С.ШЮТЦ додала, що важливе значення буде надано обговоренню питання щодо позиції Німеччини стосовно приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО.