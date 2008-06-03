Тимошенко бачить в політикумі консенсус тільки в протистоянні уряду

Прем`єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що на сьогодні в українському політикумі немає необхідного консенсусу для переходу країни до парламентської форми правління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв`ю журналістам.

Водночас прем`єр зазначила, що залишиться прихильником парламентської форми правління в Україні, а також незалежної роботи судів, посилення повноважень місцевих органів влади.

“Багато речей, які необхідно зробити Конституцією, у тому числі й тих, які потрібні для справжніх реформ. Але оскільки я бачу, нині в політикумі є консенсус тільки в протистоянні уряду, а консенсусу для справжніх реформ, я думаю, треба буде ще дуже важко домагатися”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.