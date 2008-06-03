Ющенко буде причаровувати Меркель, бо він має ціль

Візит Федерального канцлера ФРН Ангели МЕРКЕЛЬ до України запланований на 21 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.

Він назвав дуже важливим для України візит канцлера ФРН.

О.ЧАЛИЙ нагадав, що для нашої держави позиція Німеччини щодо приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО є дуже обережною.

О.ЧАЛИЙ зауважив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО намагатиметься переконати А.МЕРКЕЛЬ пом’якшити свою позицію і сприяти приєднанню України до ПДЧ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи готовий В.ЮЩЕНКО «причарувати МЕРКЕЛЬ», О.ЧАЛИЙ зауважив, що Президент України відданий своїм пріоритетам і цілям в зовнішній політиці. «І якщо для цього потрібно когось причарувати, він намагатиметься це зробити», - сказав він.

Крім того, О.ЧАЛИЙ зазначив, що для України є важливими і двосторонні відносини з Німеччиною, тому цьому питанню під час візиту А.МЕРКЕЛЬ також приділятиметься не менша уваги.

Водночас він повідомив, що анонсований раніше на липень візит до України Президента Фракції Ніколя САРКОЗІ перенесено на 2009 рік. О.ЧАЛИЙ зауважив, що Франція у другому півріччі головуватиме в ЄС, і в цей час президентові цієї країни буде важко здійснювати офіційні візити. Більше того, сьогодні зустрічі між В.ЮЩЕНКО та Н.САРКОЗІ мають досить інтенсивний характер, включаючи їхню майбутню зустріч на саміті Україна-ЄС, що проходитиме у Франції у вересні цього року.

О.ЧАЛИЙ також зазначив, що сьогодні Франція займає чітку і позитивну для України позицію щодо її євроатлантичних устремлінь.

Як повідомляв УНІАН, 2-4 квітня в Бухаресті відбувся 59-й Саміт НАТО. На ньому Рада НАТО ухвалила рішення відкласти до грудня приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства в НАТО. Серед країн, які відмовились підтримати приєднання цих держав до ПДЧ, були Німеччина і Франція.

20 травня Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Райнхард ШЕФЕРС в інтерв’ю газеті “День” заявив, що зараз не час вирішувати питання про приєднання України до Плану дій щодо членства у НАТО з подальшим наданням їй статусу кандидата на вступ до Альянсу.