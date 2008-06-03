Дружина Ющенка буде судитися з народним депутатом

Дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКО позиватиметься до суду проти народного депутата України Леоніда ГРАЧА (фракція КПУ) за його наклепницькі заяви щодо родини глави держави.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі К.ЮЩЕНКО.

“Наклепницькі заяви Леоніда ГРАЧА на мою адресу, змушують мене, Катерину ЮЩЕНКО, звернутися з відповідними позовами до суду, з метою захисту моєї честі та гідності. Я закликаю українські ЗМІ з обережністю ставитися до сумнівних заяв деяких політиків, і перш, ніж тиражувати та коментувати їх, звернутися до принципів об’єктивності та неупередженості”, - йдеться у заяві К.ЮЩЕНКО, переданій УНІАН заступником директора департаменту зв`язків з громадськістю Наталією БУТЕНКО.

К.ЮЩЕНКО заявила, що не може мовчати, спостерігаючи за тим, як на її адресу та на адресу її родини постійно лунають наклепи з боку Л.ГРАЧА. “23 травня цього року я передала до українських ЗМІ документи, з яких чітко зрозуміло, що я, Катерина ЮЩЕНКО, є громадянкою однієї держави – України, і що я відмовилася від громадянства Сполучних Штатів Америки. Для тих, хто піддає це сумніву, і вимагає додаткових доказів, я передаю Сертифікат про втрату громадянства США. Я прикро вражена наклепницькими заявами деяких політиків, які не добирають методів політичної боротьби і, прагнучи особистої помсти, не гребують нападами на родину та дітей. Не менш прикро, що подібні заяви так активно розтиражували українські та закордонні ЗМІ”, - йдеться у заяві.

Водночас К.ЮЩЕНКО нагадує факт блокування комуністами, до яких належить і Л.ГРАЧ, роботи Освітнього форуму в «Артеку» у квітні 2007 року. “Ще більшим здивуванням були намагання місцевих комуністів перешкодити нам допомогти необхідним обладнанням, літературою та медикаментами дитячим освітнім та лікувальним закладам Криму - школі для дітей з порушеннями мови, українській школі-гімназії, дитячому садку, дитячому будинку «Малятко», місцевому ФАПу”, - йдеться у заяві.

Дружина Президента просить Л.ГРАЧА відповісти на запитання, інтереси якої держави захищає він та комуністична партія України, коли називає Український Голодомор-геноцид 1932-33 років «мифом», «надуманым прожектом», а зусилля держави та громади із вшанування 10 мільйонів жертв Голодомору – «истерией», «камнем в огород российско-украинских отношений» та «аморальной, циничной» пропагандистською кампанією.

“Все це ми чуємо сьогодні, коли опубліковані сотні документів з архівів державних органів, які свідчать про організовані, системні та цілеспрямовані зусилля сталінського комуністичного режиму, спрямовані на знищення українського народу. І якщо пана ГРАЧА так цікавить моя особа та моя родина, скажіть, будь-ласка, хто і коли дасть мені відповідь хоча б на наступні питання. Чому у 1936 році, по звинуваченню у куркульстві, комуністи заарештували та повісили мого діда, селянина Андрія Чумаченка, який проживав у селі Зайцівка Харківської області, – одного з сотень тисяч українських селян, які стали жертвами комуністичних репресій? Чому у 1939 році у рідному селі мого батька комуністами було знищено і досі не відновлено православну церкву, – та 80 тисяч інших церков по всій Україні? Чому, забравши їжу, заморили голодом більшість моєї родини у Харківській та Київській областях, – та прирекли на голодну смерть мільйони українських родин? Хто і коли вибачиться перед мільйонами українських інтелігентів, науковців, патріотів, поетів, письменників, селян робітників закатованих у радянських ГУЛАГах у 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х роках ХХ століття?”, – запитує К.ЮЩЕНКО.