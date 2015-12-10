ЗМІ підготували інфографіку стосовно видатків України на оборону упродовж останніх 20 років
Наступного року на оборону країни планують виділити не менше, ніж 100 мільярдів гривень. За останні кілька років ця потреба постійно зростала.
Журналісти телеканалу "24" підготували для інфографіку, в якій видно, в яких роках скільки витрачали в Україні на оборонну галузь.
Як видно, найменше коштів Україна витратила упродовж 2006-2013 років - меньше або близько до 1% від ВВП держави.
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Протягом останнім двох років видатки зросли, що пов'язано з російськими анексією Криму та агресією на Донбасі. Так, видатки на оборону в 2015 році сягнули 5% ВВП, що можна вважати найбільшим показником за останні 20 років.
Раніше УНІАН повідомляв, що РНБО пропонує уряду передбачити у проекті Держбюджету на 2016 рік видатки на забезпечення національної безпеки і оборони в обсязі 5 відсотків від валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони, при цьому фінансування потреб цього сектору передбачити в обсязі не менше 100 млрд грн із загального фонду держбюджету.