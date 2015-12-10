ЗМІ підготували інфографіку стосовно видатків України на оборону упродовж останніх 20 років

Журналісти телеканалу "24" підготували для інфографіку, в якій видно, в яких роках скільки витрачали в Україні на оборонну галузь.

Як видно, найменше коштів Україна витратила упродовж 2006-2013 років - меньше або близько до 1% від ВВП держави.

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Протягом останнім двох років видатки зросли, що пов'язано з російськими анексією Криму та агресією на Донбасі. Так, видатки на оборону в 2015 році сягнули 5% ВВП, що можна вважати найбільшим показником за останні 20 років.

Раніше УНІАН повідомляв, що РНБО пропонує уряду передбачити у проекті Держбюджету на 2016 рік видатки на забезпечення національної безпеки і оборони в обсязі 5 відсотків від валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони, при цьому фінансування потреб цього сектору передбачити в обсязі не менше 100 млрд грн із загального фонду держбюджету.