Менше політики і більше реформ: посол США озвучив очікувані від України перетворення

Про це у ході спілкування з учасниками Американської торгової палати заявив надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

«Україні потрібно менше політики і більше реформ. Політичні лідери повинні об'єднатися і працювати на майбутнє країни і українців, якого вони заслуговують, - сказав посол. – Очевидно, що Україна повинна продовжити співпрацю з МВФ (ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом - УНІАН), продовжити реформи. Ми (США - УНІАН) вас не підведемо, якщо ви самі себе не підведете».

При цьому посол наголосив, що потрібні не тільки економічні зміни, але також досягнення в судовій реформі та реальній боротьбі з корупцією.

Водночас він наголосив, що розраховує, що 2016 рік стане роком відновлення миру в Україні та її економічного процвітання.

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Раніше глава уряду України Арсеній Яценюк у ході зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом наголошував, що боротьба з корупцією, прозора приватизація, дерегуляція і запровадження нових стандартів управління державними компаніями повинні стати основними реформами, які має втілити уряд України найближчим часом.

Україна і МВФ у березні поточного року погодили програму ключових економічних реформ строком на 4 роки. Цей план реформ був також схвалений урядами США і країн ЄС, також запропонували свої програми фінансової допомоги нашій країні.