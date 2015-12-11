Клімкін запропонував Радбезу ООН спосіб контролю над роззброєнням бойовиків на Донбасі та виведенням військ РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав під час чергового засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

Міністр нагадав, що ще в березні Україна офіційно звернулась із проханням до ООН для підтримки виконання Мінських угод з метою розміщення в Україні місії з підтримки миру.

“Така місія або розширення місії Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ дозволить такі положення Мінських угод як роззброєння незаконних збройних формувань, моніторинг і перевірка виведення російських військ та озброєння, забезпечення розповсюдження гуманітарної допомоги, забезпечення належних можливостей для проведення місцевих виборів у відповідності до стандартів ОБСЄ. Я наполегливо закликаю ще раз Раду безпеки взяти на себе керівництво щодо створення такої місії”, - наголосив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Клімкін заявляв, що Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва у Європі повинна отримати мандат для спостереження за роззброєнням на Донбасі.

До слова, представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний заявляв, що жодна місія ОБСЄ наразі не має мандата для здійснення спостереження і верифікації можливих виборів на тимчасово окупованій частині Донбасу.