Клімкін запропонував Радбезу ООН спосіб контролю над роззброєнням бойовиків на Донбасі та виведенням військ РФ
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає Раду безпеки Організації Об’єднаних Націй створити місію для початку контролю над процесом роззброєння бойовиків на Донбасі та виведення російських військ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав під час чергового засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.
Міністр нагадав, що ще в березні Україна офіційно звернулась із проханням до ООН для підтримки виконання Мінських угод з метою розміщення в Україні місії з підтримки миру.
“Така місія або розширення місії Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ дозволить такі положення Мінських угод як роззброєння незаконних збройних формувань, моніторинг і перевірка виведення російських військ та озброєння, забезпечення розповсюдження гуманітарної допомоги, забезпечення належних можливостей для проведення місцевих виборів у відповідності до стандартів ОБСЄ. Я наполегливо закликаю ще раз Раду безпеки взяти на себе керівництво щодо створення такої місії”, - наголосив Клімкін.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Клімкін заявляв, що Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва у Європі повинна отримати мандат для спостереження за роззброєнням на Донбасі.
До слова, представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний заявляв, що жодна місія ОБСЄ наразі не має мандата для здійснення спостереження і верифікації можливих виборів на тимчасово окупованій частині Донбасу.